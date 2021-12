Polícia faz operação no Rio e em outros três estados para cumprir 45 mandados de busca e apreensão - Divulgação

Publicado 01/12/2021 10:21

Rio - A Polícia Civil do Rio deflagrou, nesta quarta-feira (1º), a operação 'Money Trail' com o objetivo de cumprir 45 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a presos do Rio e outros três estados: São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

A operação contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo e com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Não houve prisões em flagrante.

As investigações, que seguem de forma sigilosa, são da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme).

O mandados foram expedidos pela primeira Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio.