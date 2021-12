Moradores protestam. Corpos foram encontrados em área de mangue no Complexo do Salgueiro no último dia 22 - FOTOS Marcos Porto

Publicado 01/12/2021 12:54

Rio - Lideranças comunitárias e membros da Federação das Associações de Favelas do Rio (Faferj) estão em Brasília para uma reunião com parlamentares e autoridades do Poder Judiciário. Nos encontros, realizados nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), o grupo pretende expor os problemas de segurança pública enfrentados nas favelas, como o caso do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. No último dia 21, uma operação do Bope teve nove mortos, um dia após a morte de um policial militar.

A Comitiva das Favelas levará aos parlamentares três pautas principais: a instalação de câmeras nos uniformes policiais, o controle das operações policiais para que a vida dos moradores seja protegida, e a invetigação e resolução da operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.

Nesta quinta-feira (2), o Supremo Tribunal Federal (STF) deve retomar as discussões sobre a ADPF 635, conhecida como ADPF das Favelas, que restringe operações policiais nas comunidades do Rio apenas para casos excepcionais enquanto durar a pandemia. Ela está em vigor desde o ano passado, autorizada pelo ministro Edson Fachin.

Quatro PMs prestaram depoimentos sobre mortes no Complexo do Salgueiro

Quatro PMs do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) prestaram depoimentos, na terça-feira, sobre a operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, realizado no final de semana dos dias 20 e 21 de novembro.

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio investigam o caso para descobrir as circunstâncias das mortes. Oito PMs irão dar declarações sobre o caso e a previsão é que todos sejam ouvidos até a próxima quarta-feira (1).

Durante esta manhã, dois policiais foram ouvidos na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG). Os agentes chegaram na especializada sem fardas e em um carro de passeio, por volta das 9h40. Eles prestaram depoimentos por cerca de três horas, saindo às 13h.

O MP foi o responsável por colher o termo de declaração de outros dois PMs, durante a tarde. Os militares chegaram na sede do órgão, no Centro do Rio, pouco antes das 14h. Eles foram ouvidos por aproximadamente duas horas.