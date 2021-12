Niterói não terá show de Réveillon em 2021 - Alexandre Macieira/Riotur

Niterói não terá show de Réveillon em 2021Alexandre Macieira/Riotur

Publicado 01/12/2021 11:49

Rio - A Prefeitura de Niterói decidiu, nesta quarta-feria, que não fará o show de Réveillon na orla da cidade. A decisão é uma resposta ao enfrentamento à covid-19, que, apesar de ter diminuído no município, ainda traz risco à população.

A falta dos shows não interferirá na queima de fogos de Niterói, que vai acontecer em vários pontos da cidade, podendo ser assistida de qualquer bairro, sem que a população precise se deslocar. A prefeitura também ressalta que a decisão não é um "cancelamento", já que o município não chegou a afirmar que faria a comemoração.

Já a Prefeitura do Rio ainda não sabe se fará ou não a tradicional festa de Ano Novo em Copacabana. Até o momento, a capital já teve 80% dos pacotes de viagens para o final do ano vendidos , além de ter começado dezembro com a suspeita de casos da nova variante ômicron