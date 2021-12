Homem subiu em estátua no Centro do Rio e alegou que só desceria caso fosse vacinado contra a covid-19 - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/12/2021 08:52 | Atualizado 02/12/2021 18:50

Rio - Chico Fernandes, de 37 anos, que apareceu completamente nu em cima da estátua de General Osório, na Praça XV, no Centro do Rio, em março deste ano , fez um acordo na Justiça nesta última quarta-feira (1), para não performar pelado pelo menos pelos próximos cinco anos. Em suas redes sociais, o rapaz afirmou que irá pagar uma multa de R$ 250.

"Poderia ter ido a julgamento e absolvido ou condenado, mas optei pelo acordo. O valor deveria ser 500 mas expus que é muito. Pagarei a metade", disse.

À época, Chico viralizou após ser filmado em cima da estátua com um megafone. Na ocasião, ele dizia que só sairia de cima da obra caso fosse vacinado contra a covid-19. No mesmo dia, ele chegou a ser encaminhado para uma delegacia da região e foi liberado logo depois.

Ao final da publicação, onde Chico diz que pagou metade do valor exigido pela Justiça, ele cita que apesar de ter pouco dinheiro, "tem tanta gente que tem menos". A oferta foi aceita pelo Poder Judiciário do Rio, que alegou que o artista "encontra-se desempregado e com dificuldades financeiras".