Nu, homem sobe em estátua e se nega a descer até ser vacinado

Rio - Um vídeo viralizou na internet, nesta quarta-feira, de um protesto pra lá de inusitado. Com um megafone, um homem nu subiu na estátua de General Osório, na Praça XV, anunciando que só sairia de lá quando fosse vacinado.

Nas imagens, é possível ver curiosos ao redor da estátua gravando o discurso do homem. Agentes do Centro Presente o convenceram a vestir as roupas e descer do monumento público. "Os policiais do Centro Presente tiraram o homem de cima da estátua e o conduziram por ato obsceno para a 5ªDP", afirmou, em nota.

