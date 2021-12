Geral - Transito ruim na Linha Amarela na manha de hoje. Na foto, pista sentido Barra da Tijuca, altura de Agua Santa, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/12/2021 13:20

Rio - Um criminoso foi baleado na manhã desta quinta-feira (02) por um policial militar à paisana durante uma tentativa de assalto na Linha Amarela, sentido Zona Norte, na altura da Vila do João. O comparsa do suspeito acabou preso na ação.

De acordo com a Polícia Militar, um PM transitava pela via à paisana em seu carro particular quando foi abordado por dois assaltante. O militar reagiu ao assalto, o que gerou tiroteio no meio da pista. Durante o confronto, o pneu do veículo de um motorista de aplicativo foi atingido por um disparo, mas ele não ficou ferido.

Um dos criminosos, atingido por um disparo, foi socorrido por militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas (BPVE) e encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso. O estado de saúde dele é desconhecido. Uma outra equipe do BPVE, que também foi ao local, prendeu o segundo suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado à 21ªDP (Bonsucesso).