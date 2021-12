Acidentes com BRTs são constantes na cidade, e transportes podem levar 4 dias para voltar à circulação - Divulgação

Publicado 02/12/2021 15:24

Rio - Dois veículos colidiram com BRTs nesta quinta-feira (2), pela manhã. Os acidentes aconteceram no mesmo local, próximo à estação Vila Kosmos, sentido Alvorada, no corredor Transcarioca. Um deles ocorreu porque o motorista do carro avançou sinal vermelho, enquanto o outro fez uma conversão proibida, mudança de faixa, e colidiu com o transporte público, que estava seguindo da garagem para Madureira. Ninguém ficou ferido.



Esse tipo de acidente é recorrente na cidade. Só este ano, 152 BRTs colidiram com veículos que invadiram a pista exclusiva, seja para fazer conversões proibidas ou avanços de sinal. Em cada acidente desse tipo, um BRT pode levar, em média, quatro dias para voltar a circular.

O BRT Rio, empresa responsável pelo serviço na cidade, reforça que a invasão da pista exclusiva pode gerar acidentes graves, e que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres devem evitar avançar os sinais e fazer conversões proibidas nas faixas destinadas à circulação dos BRTs.