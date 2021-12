O projeto é uma parceria entre a prefeitura, a secretária municipal de Assistência Social e organizações civis - Divulgação

Publicado 02/12/2021 14:44

Rio - Uma parceria entre a Prefeitura do Rio, a secretaria municipal de Assistência Social e ONGs da cidade, vai oferecer serviços de reabilitação para pessoas em situação de rua, usuárias de algum tipo de substância psicoativa, como drogas. O objetivo do acordo é o acolhimento delas para atendimento de saúde, com tratamento físico e psicológico, para que depois possam ser reinseridas socialmente.



Ao todo, serão oferecidas 225 vagas, que irão impactar diretamente 2.300 usuários que passarão pelas comunidades terapêuticas durante os seis meses de convênio, divulgado no fim de setembro. Quatorze instituições se candidataram e sete foram selecionadas.

De acordo com o Censo de População em Situação de Rua 2020, entre as 7.272 pessoas mapeadas na cidade, mais de 50% afirmaram fazer uso de pelo menos um tipo de droga. Dessas, 63% responderam sim para tabaco, 54% para álcool, 36% para maconha/haxixe, 20% para crack/similares, 29% para cocaína e 9% para inalantes/cola/solvente/tiner. A maior parte delas, cerca de 31%, encontrava-se no Centro do Rio.



Aguinaldo Silva, 42 anos, é motorista e está em fase final de recuperação do vício das drogas em uma das comunidades terapêuticas que firmou convênio com a Prefeitura. Ele foi para lá depois de frequentar o Centro POP, na Central do Brasil, e passar por uma triagem feita pela equipe da Assistência Social. "Vivi muito tempo nas ruas por causa das drogas e perdi tudo", relembrou. "Mas sempre recebi muito carinho dos funcionários da Prefeitura, que insistiram muito para que eu ficasse abrigado no Centro POP da Central do Brasil".



Com o apoio da família, o motorista conta que conseguiu reunir forças para lutar contra as drogas. Ele pretende voltar a ter uma vida normal após terminar o tratamento. "Penso em voltar para a minha família, que sofreu muito durante todo esse processo. Quero dar mais atenção e carinho para os meus três filhos. Espero conseguir um trabalho e mostrar para eles que essa vida de drogas e bebidas só leva à destruição. Que eles possam, a partir de agora, ter no pai um exemplo positivo, que consegue vencer e dar um salto por cima das dificuldades", emocionou-se.