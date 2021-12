PMs apreenderam uma pistola, um carro roubado, carregador, munições, granada e um rádio comunicador - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 02/12/2021 15:44

Rio - O chefe do tráfico do Morro do Jardim Novo, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, identificado apenas como "Índio", e outros dois criminosos foram presos nesta quarta-feira (1º), na Avenida Santa Cruz, no mesmo bairro, após policiais militares do 14º BPM (Bangu) serem alertados pelo cerco eletrônico. Com os bandidos, a PM apreendeu uma pistola, um veículo roubado, carregador, munições, uma granada e um rádio comunicador.

Nas redes sociais, moradores relataram um intenso tiroteio nas proximidades da Estrada da Água Branca, em Realengo, durante a noite. De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio, houve registro de tiros às 22h56. Procurada, a Polícia Militar afirmou que "não há informação de confronto, até o momento". Os relatos dão conta de que os disparos vêm acontecendo no mesmo horário, desde segunda-feira (29).

"Escutar tiros por algum canto 'tá' virando rotina, sem exagero já é a terceira noite escutando", escreveu uma pessoa. "Desde segunda-feira ouço muitos tiros em Realengo, nas proximidades da Igreja São José dos Operários, por volta das 20h até 23h e com muita frequência", descreveu outro.