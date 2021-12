Vacinação contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 02/12/2021 16:08 | Atualizado 02/12/2021 16:12

Rio - O município do Rio atingiu, nesta quinta-feira, a marca de 90,1% da população acima de 12 anos com o esquema vacinal completo contra a covid-19. Até o momento, 5.208.445 cariocas receberam as duas doses dos imunizantes ou a dose única. 99,9% de pessoas com 12 anos ou mais receberam ao menos uma dose ou a dose única da vacina no Rio. No total, mais de 12 milhões de doses foram aplicadas no município.

"Ontem tivemos o segundo dia com NENHUM ÓBITO por covid na cidade Rio! Vamos prevalecer!!!!", afirmou Paes.