Vacinação contra covid-19 - Divulgação

Vacinação contra covid-19Divulgação

Publicado 02/12/2021 15:46

Rio - Pela segunda vez na pandemia, a cidade do Rio de Janeiro não registrou mortes, nesta quarta-feira, em decorrência da Covid-19. No município, a primeira vez em que não houve o registro de óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus aconteceu no dia 21 de novembro. Nas redes sociais, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) comemorou a marca.

"Ontem tivemos o segundo dia com NENHUM ÓBITO por covid na cidade Rio! Vamos prevalecer!!!!", afirmou Paes.

Ontem tivemos o segundo dia com NENHUM ÓBITO por covid na cidade Rio! Vamos prevalecer!!!! — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 2, 2021

Nesta quinta-feira, o município alcançou a marca de 90,1% da população maior de 12 anos com a imunização completa. Nas faixas etárias acima dos 18 anos, o número é ainda maior. 95% dos adultos cariocas estão com o esquema vacinal contra a covid-19 completo.

Comprovante de vacinação

Para os demais locais, como bares (áreas internas), lanchonetes, restaurantes e refeitórios, salões de beleza e centros de estética, hotéis, pousadas e aluguel por temporada, a regra de exigência do passaporte da vacina continua valendo.