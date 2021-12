Vacinação no posto Ernesto Zeferino, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Na foto, Danielle dos Santos - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 02/12/2021 06:16 | Atualizado 02/12/2021 09:02

Rio - A cidade do Rio ampliará a obrigatoriedade do comprovante de vacinação. Antes restrito a shows, cinemas e academias , o 'passaporte' será necessário para a entrada também em diversos outros espaços da cidade, até mesmo em táxis e transportes por aplicativo. O decreto foi publicado nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial do município, e surge em meio ao primeiro caso suspeito da variante ômicron na cidade

O passaporte será obrigatório em: bares (áreas internas), lanchonetes, restaurantes e refeitórios; shoppings e centros comerciais; salões de beleza e centros de estética; hotéis, pousadas e aluguel por temporada; táxis e transporte por aplicativo.

Sobre a exigência para o transporte de passageiros em táxis e carros de aplicativos, os responsáveis pela fiscalização serão os próprios motoristas, caso as companhias não desenvolvam ferramentas próprias de fiscalização. "O ideal é que os aplicativos desenvolvam na plataforma essa exigência, mas o responsável é o motorista do táxi, ou do aplicativo. Ele pode recusar a corrida caso o passageiro não esteja vacinado", afirmou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, ao 'Bom Dia Rio'.

"É cada vez mais raros os casos graves de covid na cidade e vamos precisar do auxílio de todos. Vai ser preciso cobrar e denunciar caso perceba que não foi exigido o passaporte nesses locais".

Em relação aos hotéis, a estratégia da Prefeitura do Rio é tentar garantir a exigência da vacinação para os turistas, principalmente os estrangeiros, que chegarem ao Rio durante o verão. Apesar de o município ter pedido mais de duas vezes ao governo federal , o Ministério da Saúde ainda não decidiu sobre a obrigatoriedade do comprovante no desembarque no Brasil por via aérea ou terrestre. A Anvisa já recomenda a necessidade de maior rigidez.

"Estamos muito preocupados com a nova variante. A princípio, ela responde bem à vacinação, não há evidência que diga ao contrário. E a estratégia da maioria dos países, e será no Rio, é exigir o comprovante. Isso inibe a entrada de turistas não vacinados e garante que a nossa população, já com uma alta cobertura vacinal, continue protegida", disse Soranz.

O comprovante de vacinação está em vigor no Rio desde setembro, e a expectativa do prefeito Eduardo Paes, há dois meses, era de que a medida não precisaria se estender até o fim de 2021. Mas diante do aumento de casos na Europa e da presença já confirmada da variante ômicron no Brasil, o decreto foi ampliado. Antes, o passaporte vacinação estava restrito a boates, academias de ginástica, centros de treinamento, cinemas, teatros, circos, museus, exposições, aquários, parques de diversões, conferências e exposições.

A vacinação a ser comprovada deve corresponder à 1ª, 2ª dose ou a dose única, de acordo com o cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio em relação à idade do indivíduo.



Como comprovar

Segundo a prefeitura, são considerados documentos válidos para a comprovação da vacinação: certificado de vacinação disponível na plataforma Conecte SUS; cartão de vacinação impresso em papel timbrado emitido pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, institutos de pesquisa clínica ou outras instituições governamentais do Brasil ou do exterior.

Multa e Falsificação do documento

De acordo com a secretaria municipal de Saúde, nesses primeiros dias a prefeitura irá apenas orientar, mas, a partir da próxima semana, as multas começam a ser aplicadas para quem descumprir a determinação. As sanções aplicáveis na esfera administrativa não afasta a responsabilização criminal, na forma do artigo 268 do Código Penal, que trata do crime de infração de medida sanitária preventiva.

A produção, uso ou comercialização de documentos falsos de vacinação contra a covid-19, assim como a adulteração do documento verdadeiro estará sujeita a sanções nas esferas civil e penal.

Surto de gripe continua preocupando, e idosos merecem atenção especial

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), postos de saúde e hospitais seguem com um fluxo acima da média de cariocas com síndrome gripe. O município admite um surto de Influenza na cidade, e a Secretaria Estadual de Saúde estima um aumento de 400% nos casos de gripe atendidos em UPAs estaduais. Como contraponto, as secretarias de Saúde fazem campanha para avançar na vacinação. A cobertura vacinal na cidade está em 60%, bem abaixo do ano passado, por exemplo, quando alcançou mais de 82% da população.

Suspensa no início da semana por falta de doses no Rio, a vacinação contra a gripe voltou aos postos e está disponível para toda a população. Mas crianças, gestantes e especialmente idosos merecem atenção especial para se imunizar: eles fazem parte do grupo prioritário.

A médica geriatra Roberta França lembra de outros cuidados que os idosos devem tomar, principalmente com a chegada do verão, que começa em 21 de dezembro.

"Nesse período de verão é muito importante nós cuidarmos da hidratação do idoso. A gente sabe que a maioria dos idosos não gosta de água e na maioria das vezes também não sente sede. É muito importante que a família ofereça essa água em as quantidades ao longo do dia. Se você for esperar que o idoso peça água ou que ele espontaneamente tome água isso dificilmente irá acontecer. E a chance de desidratação diante das temperaturas muito alta é muito grande", afirma a geriatra, que reforça também a necessidade de priorizar roupas leves.

"Importante evitar os tecidos sintéticos que acabam deixando o idoso suando mais e desidratando também em maior proporção. Então, primeiro cuidar bem dessa roupa, pra que essa roupa fique o mais leve possível. E manter a casa arejada. Por mais que eles não gostem, abrir portas e janelas, deixar o ambiente o mais refrescante possível", ressalta a especialista.