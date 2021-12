Projeto Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida ganhou reconhecimento internacional e servirá de exemplo para outras regiões e países - Prefeitura de Búzios

Projeto Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida ganhou reconhecimento internacional e servirá de exemplo para outras regiões e países Prefeitura de Búzios

Publicado 02/12/2021 16:45

Rio - Nesta quinta-feira, o projeto Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida, implementado pela Secretaria de Estado de Polícia Militar e em funcionamento há mais de dois anos, ganhou a sexta edição do Prêmio de Boas Práticas Regionais, concedido anualmente pela Organização das Regiões Unidas / Fórum de Governos Regionais e Associações Globais de Regiões (ORU Fogar) em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Em vigor desde 2016, o prêmio das duas instituições globais foi criado para selecionar, a cada ano, os cinco melhores projetos feitos por administrações públicas regionais em todos os continentes. As ações premiadas devem ter pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). No ODS 5, que trata da igualdade de gênero, está inserido o enfrentamento à violência contra mulher.

No momento em que são conhecidos os cinco vencedores de cada uma das edições, os projetos premiados passam a fazer parte do Banco Regional de Boas Práticas ORU Fogar, uma plataforma que reúne todos os vencedores para garantir sua máxima projeção, obter reconhecimento internacional e possibilitar sua adesão por outras regiões e países. Com essa plataforma, o ORU Fogar prevê ajudar na inovação e na gestão das administrações públicas dos governos regionais em todo o mundo, de forma a torná-los exemplos para outros governos.



O Projeto

Desde seu lançamento, em agosto de 2019, as 45 equipes especializadas da Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida realizaram mais de 92 mil atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica em todo o estado do Rio. Desse total, cerca de 85 mil se trataram de fiscalizações de medidas protetivas. Foram efetuadas 382 prisões, a maioria de agressores que desrespeitaram as medidas.

Além disso, o projeto, em parceria com outras instituições, fez 4.930 ações sociais, como distribuição de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, roupas e outros donativos, assim como 1.051 palestras para os públicos interno e externo.



O programa conta com forte apoio institucional, integração com diferentes órgãos da rede de atendimento à mulher, além de parcerias importantes, como o convênio com Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública.



Os cinco vencedores de 2021

1. “Wi-fi gratuito”, apresentada pelos gestores da Cidade do México (México)

2. “Guayas renasce com conectividade”, apresentada por GAD (Governos Autônomos Descentralizados) da Província de Guayas (Equador)

3.“Unidades produtivas de segurança alimentar familiar em modo de estufa (UPSAF)”, apresentada pelo Departamento de Antioquia (Colômbia).

4. “Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, apresentada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro (Brasil)

5. “Observatório Pirenaico de Mudanças Climáticas”, apresentada pela Comunidade de Trabalho dos Pirineus (CTP) – cordilheira no Sudoeste da Europa entre Espanha e França.