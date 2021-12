Dr. Jairinho - Reprodução

Publicado 02/12/2021 16:21

Rio - A defesa do ex-vereador e médico Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, fez um pedido ao II Tribunal do Júri para que seja elaborado um laudo de avaliação psicológica do ex-parlamentar. Jairinho está preso desde 8 de abril deste ano, acusado da morte de seu enteado, o menino Henry Borel, de 4 anos, no dia 8 de março, no apartamento onde ele morava com a mãe da criança, Monique Medeiros, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Jairinho é réu pelos crimes de tortura e homicídio triplamente qualificado, além de fraude processual e coação no curso do processo. A continuação da audiência de instrução e julgamento do processo que apura a morte de Henry acontece nos dias 14 e 15 de dezembro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), o pedido da defesa foi anexado ao processo nesta quarta-feira (1º), mas a juíza Elizabeth Machado Louro ainda não se manifestou.

Segundo o advogado Braz Sant’Anna, o objetivo da avaliação é traçar o perfil psicológico do ex-vereador. Caso o pedido seja aceito, a avaliação acontecerá dentro da Cadeia Pública Pedrolino Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, também na Zona Oeste, onde ele está preso, e o laudo será feito pelas psicólogas Raquel Veloso da Cunha e Helena Magalhães Soares Pinto, contratadas pela família de Jairinho.