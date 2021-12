Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu João Alexandre de Melo Neto pela morte de um vereador na Paraíba em 2019 - Reprodução/ Polícia Civil

Publicado 02/12/2021 16:51

Ediélio Filgueiras da Costa, o 'Galego', de 32 anos, Rio - As investigações da Polícia Civil em busca de, o, de 32 anos, assassino de Jonathan Gomes de Araújo, o MC Jotinha, em Duque de Caxias , e de um vereador na Paraíba, levaram à prisão do comparsa dele, João Alexandre de Melo Neto, nesta quinta-feira, na Baixada Fluminense. O criminoso pilotava a moto em que Ediélio fugiu na noite em que matou a tiros o MC, em novembro deste ano, e também é suspeito de participar do crime que matou o vereador da cidade de Natuba, na Paraíba, Antônio de Souza Araújo, em 2017, motivo pelo qual foi preso.

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) chegaram à localização do comparsa do 'Galego', também conhecido por 'Pistoleiro da Paraíba', após o cruzamento de informações das investigações em andamento na Justiça paraibana. O local onde João Alexandre estava morando foi descoberto e policiais mobilizaram equipes até o local. Ao ser preso, João disse aos policiais que não sabia onde Ediélio estava escondido.

Em nota, a Civil informou que ação da DHBF, nesta quinta-feira, aconteceu em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça da Paraíba. "O homem capturado é comparsa do assassino do MC Jotinha. Ambos são acusados de envolvimento no homicídio de um vereador daquele estado", disse a polícia.

As investigações seguem em andamento na DHBF para encontrar o 'Galego'. Ele está foragido há pelo menos três meses no Rio de Janeiro.