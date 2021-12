Arcos da Lapa recebe iluminação roxa - Divulgação

Publicado 03/12/2021 18:21

Rio - A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), por meio do apoio da Rio Luz, promoverá a iluminação na cor Roxa dos seguintes equipamentos e locais: Prefeitura do Cidade do Rio de Janeiro, Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência - CIAD, Centro Municipal de Referência à Pessoa com Deficiência - CMRPD – Mato Alto, Parque de Madureira e Arcos da Lapa. A iluminação é devido a adesão da Cidade do Rio de Janeiro à campanha internacional #WeThe15 ou #nósos15 (https://www.wethe15.org/) para promover a inclusão das pessoas com deficiência e a acessibilidade.



Faz menção aos 15% das pessoas com deficiência que vivem no mundo (1,2 bilhão de pessoas). A campanha terá duração de 10 anos e foi lançada na abertura das Paralimpíadas de Tóquio. Na ocasião, dezenas de prédios e monumentos ao redor do mundo foram iluminados com a cor roxa.



#WeThe15 deseja ser o maior movimento de direitos humanos de todos os tempos, para representar e transformar as vidas de 1,2 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. Na próxima década, o movimento pretende acabar com a discriminação contra pessoas com deficiência e atuar como um movimento global em campanha pública pela visibilidade, acessibilidade e inclusão da deficiência.



As Organizações fundadoras da iniciativa são:

Comitê Paralímpico Internacional, International Disability Alliance (IDA), Unesco, Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU, Comissão Europeia, Special Olympics, entre outras