Concurso para delegado é suspenso devido à temporal no RJLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 12/12/2021 18:58 | Atualizado 13/12/2021 13:41

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) informou que devido a forte chuva que atingiu a cidade neste domingo, 12, o concurso público para o cargo de delegado foi suspenso. Segundo a instituição, o temporal, que atingiu a estrutura de alguns espaços físicos utilizados, impossibilitou a continuidade da aplicação dos exames.

A prova seria aplicada nas Faculdades Integradas Simonsen, em Padre Miguel, e em cinco unidades do Centro Universitário Augusto da Motta (Unisuam) – Bonsucesso, Campo Grande, Taquara, Bangu Shopping e Bangu Feira.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a medida foi tomada por precaução, com intuito de evitar riscos à saúde e à segurança dos candidatos. "A decisão conjunta, mesmo sem a existência de feridos, foi adotada devido à impossibilidade de realocação imediata de determinado número de candidatos em outros espaços, e teve por finalidade evitar qualquer risco à saúde e à segurança dos concorrentes e viabilizar as condições adequadas de isonomia e lisura do certame", informou a nota divulgada pela instituição.



Ao todo, o concurso da Polícia Civil do Rio vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 para investigador policial; 100 para inspetor de polícia; 50 para delegado de polícia; 25 para perito legista; 10 para auxiliar policial de necropsia; 10 para técnico policial de necropsia; cinco para perito criminal.