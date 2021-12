Climatempo, Segunda feira (01) com muita chuva no Estado do Rio de Janeiro, algumas vias com bolsão d agua, na foto estrada do Galeão na Ilha do Governador. - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 14/12/2021 06:11

Rio - Não esqueçam o guarda-chuva ao sair de casa! A cidade do Rio tem previsão de chuva forte, acompanhada de rajadas de ventos moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) e raios a partir da tarde desta terça-feira. De acordo com o Alerta Rio, áreas de instabilidade, em conjunto com o calor e a elevada umidade, contribuem para esta condição. As temperaturas permanecerão estáveis, com a máxima de 34°C e a mínima de 21°C.

Na quarta e na quinta-feira, o tempo permanece instável, com previsão de pancadas de chuva moderada/forte, isoladas, durante a tarde e noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A temperatura máxima chega a 34°C e a mínima fica em torno de 20°C, na quarta. Já no dia seguinte, a máxima prevista é de 31°C e a mínima de 20°C.

Na sexta, ainda há condições para chuva fraca a moderada, isolada, durante a madrugada. As temperaturas vão variar entre 32ºC e 19ºC.

No sábado, o céu estará parcialmente nublado a nublado, no entanto não há previsão de chuva. A máxima prevista é de 34°C e a mínima de 20°C.