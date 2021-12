Desfile das escolas de samba na Sapucaí - Banco de imagens

Publicado 17/12/2021 09:13 | Atualizado 17/12/2021 09:27

Rio - A Prefeitura do Rio autorizou a liberação de uma verba de R$ 1,5 milhão para as escolas do Grupo Especial. A medida foi publicada nesta quinta-feira, 16, no Diário Oficial do município. A primeira parcela da subvenção, no valor de R$ 500 mil, já foi repassada às agremiações pela Riotur.

O restante da verba será quitado em duas parcelas: em janeiro, com o pagamento de mais R$ 850 mil, e depois do Carnaval, quando serão encaminhados R$ 150 mil. A última parcela está condicionada à prestação de contas de cada escola.



O prefeito Eduardo Paes disse, na última quarta-feira, que os desfiles na Sapucaí estão garantidos desde que o cenário epidemiológico permaneça estável na cidade. No último carnaval, em 2020, o Grupo Especial não recebeu verba pública para os desfiles. O prefeito da época, Marcelo Crivella, manteve os repasses apenas para os grupos que desfilavam sem cobrar ingressos na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho.