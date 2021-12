Rua onde os corpos foram encontrados, em Guadalupe - Reprodução / Google Street View

Publicado 17/12/2021 08:09 | Atualizado 17/12/2021 08:25

Rio - Dois corpos foram encontrados na noite de quinta-feira (16), por uma equipe do 41ºBPM (Irajá), na Rua Luis Coutinho Cavalcanti, em Guadalupe, Zona Norte do Rio. Os agentes haviam sido acionados para verificar uma ocorrência em rua no bairro. Segundo a PM, os homens foram encontrados caídos no chão, com marcas de tiros, e já em óbito. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

No local, os policiais apreenderam dois simulacros de arma de fogo, um rádio comunicador e um celular. A área foi isolada para perícia e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital.