Chuva provocou transtornos em toda a cidade - Reprodução/Redes Sociais

Chuva provocou transtornos em toda a cidadeReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/12/2021 09:02 | Atualizado 18/12/2021 09:42

Rio - A cidade do Rio voltou ao estágio de normalidade às 5h30 deste sábado (18), por conta da tendência de redução de chuva para as próximas horas, após o temporal que atingiu o município, que entrou em estágio de atenção às 16h36 desta sexta-feira (17) e passou para o de mobilização às 23h40. A prefeitura registrou 74 ocorrências relacionadas à chuva, das quais duas ainda estão em andamento, na Rua Fonte da Saudade, na altura da Rua Humaitá, e na Avenida Brasil, na altura do Into, no Caju, sentido Rodoviária.

Houve 66 bolsões d'água espalhados pelo município, dos quais 54 já foram resolvidos. A prefeitura também contabilizou dois pontos de alagamentos, com o do Campo de São Cristóvão, já finalizado. A via está interditada na altura da Rua Bela. Equipes ainda trabalham no alagamento na Rua Zenetildes Alves Meira, no Condomínio Imperial, em Vargem Grande. O Rio teve ainda quatro quedas de árvores, tendo as da Rua Soldado Simplício de Lara, na Taquara, e Rua Almirante João Cândido Brasil, no Maracanã, já finalizadas, e as da Estrada do Caboclo, em Campo Grande, e da Rua Senador Pompeu, no Santo Cristo, ainda em andamento.



fotogaleria



De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, desde às 6h45 de hoje, houve registro de chuva fraca nos bairros do Grajaú, Urca, Jacarepaguá/Cidade de Deus, no Grande Méier, em Laranjeiras, Jacarepaguá/Tanque, Guaratiba, Tijuca, Sepetiba e São Cristóvão. Ocorreu ainda chuva moderada na Grota Funda e no Alto da Boa Vista.



Segundo o Alerta Rio, o tempo segue instável na cidade neste sábado devido ao transporte de umidade do oceano. O dia terá céu nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 a 51,9 km/h), sendo mais intensos a partir da tarde. As temperaturas podem registras mínima de 20°C e máxima de 29°C.



Por conta da forte chuva, a Defesa Civil municipal recebeu, entre 14h e 22h30 de ontem, 44 chamados da população por meio da Central 1746, dos quais nove foram classificados como emergenciais, mas até o momento, nenhum com gravidade. Ao todo, 32 sirenes de 20 comunidades foram acionadas (confira os locais abaixo). Nessas localidades, o volume de chuva nos pluviômetros ultrapassou os 40 milímetros em uma hora.



Nas redes sociais, moradores de diversos bairros compartilharam os transtornos causados pelo temporal, como alagamentos, lotação nos transportes públicos, além de



Na manhã deste sábado, de acordo com a empresa, todos os ramais e extensões operam normalmente, de acordo com a grade horária de sábado. A linha 10 do BRT, que faz o trajeto Alvorada x Santa Cruz, também voltou a operar hoje. O serviço havia sido temporariamente suspenso na noite de ontem. Confira imagens compartilhadas pelos cariocas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, desde às 6h45 de hoje, houve registro de chuva fraca nos bairros do Grajaú, Urca, Jacarepaguá/Cidade de Deus, no Grande Méier, em Laranjeiras, Jacarepaguá/Tanque, Guaratiba, Tijuca, Sepetiba e São Cristóvão. Ocorreu ainda chuva moderada na Grota Funda e no Alto da Boa Vista.Segundo o Alerta Rio, o tempo segue instável na cidade neste sábado devido ao transporte de umidade do oceano. O dia terá céu nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada de forma isolada a qualquer momento. Os ventos estarão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 a 51,9 km/h), sendo mais intensos a partir da tarde. As temperaturas podem registras mínima de 20°C e máxima de 29°C.Por conta da forte chuva, a Defesa Civil municipal recebeu, entre 14h e 22h30 de ontem, 44 chamados da população por meio da Central 1746, dos quais nove foram classificados como emergenciais, mas até o momento, nenhum com gravidade. Ao todo, 32 sirenes de 20 comunidades foram acionadas (confira os locais abaixo). Nessas localidades, o volume de chuva nos pluviômetros ultrapassou os 40 milímetros em uma hora.Nas redes sociais, moradores de diversos bairros compartilharam os transtornos causados pelo temporal, como alagamentos, lotação nos transportes públicos, além de congestionamento, que foi maior que o dobro para as últimas três sextas-feiras. Ontem, todos os ramais dos trens da SuperVia tiveram a circulação paralisada. Segundo a concessionária, às 21h40, os ramais Japeri, Belford Roxo e Saracuruna tiveram a circulação normalizada.Na manhã deste sábado, de acordo com a empresa, todos os ramais e extensões operam normalmente, de acordo com a grade horária de sábado. A linha 10 do BRT, que faz o trajeto Alvorada x Santa Cruz, também voltou a operar hoje. O serviço havia sido temporariamente suspenso na noite de ontem. Confira imagens compartilhadas pelos cariocas.

Locais com sirenes acionadas

- Cachoeira Grande 1;

- Cachoeirinha 1;

- Cachoeirinha 2;

- Chacrinha 1;

- Cotia 1;

- Dona Francisca 1;

- Liberdade 1;

- Liberdade 2;

- Macacos 1;

- Macacos 2;

- Macacos 3;

- Mangueira 1;

- Matinha 1;

- Morro do Céu 1;

- Morro do Céu 2 / Pretos Forros 1;

- Nossa Senhora da Guia 1;

- Ouro Preto 1;

- Ouro Preto 2;

- Parque Candelária 1;

- Parque Candelária 2;

- Parque Vila Isabel 1;

- Parque Vila Isabel 2;

- Pretos Forros 2;

- Santa Terezinha 1;

- São João 1;

- São João 2;

- São João 3;

- São João 4;

- Sumaré 1;

- Sumaré 2;

- Engenho da Rainha 1;

- Engenho da Rainha 2.