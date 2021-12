Na foto, Juliana Nunes, de blusa e mascara branca, 28 anos, e Diana Jesus de Souza, 31 anos, mãe do Vitor Jesus, de 8 anos e de Yuri Jesus, com menos de 1 mês - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Na foto, Juliana Nunes, de blusa e mascara branca, 28 anos, e Diana Jesus de Souza, 31 anos, mãe do Vitor Jesus, de 8 anos e de Yuri Jesus, com menos de 1 mêsReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/12/2021 11:20 | Atualizado 24/12/2021 13:38

Rio - Fazer o bem, sem olhar a quem. Aproveitando o espírito natalino de solidariedade, uma ONG realizou, na manhã desta quarta-feira (24). uma ação social voltada para moradores em situação de rua na Cinelândia, no Centro do Rio. A organização 'Dois Pães e Um Pingado' distribuiu café da manhã e um kit de Natal especial.

fotogaleria

Em parceria com a organização Ores, também foi ofertado um banho. Somente na ação, 22 pessoas utilizaram o serviço.

De acordo com a coordenadora da ONG 'Dois Pães e Um Pingado', Juliana Nunes, a ação, que contou com 15 voluntários, atendeu cerca de 200 pessoas em vulnerabilidade social. "Nós fazendo tudo. Compramos, montamos e entregamos. Então é uma realização ver a carinha daquelas pessoas que nós assistimos, acompanhamos o ano inteiro. Podemos proporcionar para eles um dia mais especial", explicou ela.

"Muitas pessoas não sabem o que é Natal, nunca passaram o Natal em família, ou já faz muito tempo que não sabe o que é isso. Então além da entrega, sentem muita falta desse carinho especial", contou Juliana.

Ao DIA, Diana Jesus, de 31 anos, que é mãe de duas crianças e é assistida pela ONG, contou que conheceu o projeto por acaso e chegou a ganhar um berço para um de seus filhos, com menos de um mês. "Pode fazer sol, pode fazer chuva, eles estão aqui toda sexta-feira. Eu fiz amizade com eles através de uns amigos. Eles me ajudaram muito quando meu filho mais novo nasceu", revelou Diana.

O projeto 'Dois Pães e Um Pingado' surgiu em 2016 e está presente toda sexta-feira na Cinelândia, oferecendo café da manhã gratuito para moradores de rua. Além de ajuda com alimentação, a ONG também auxílio para a retirada de documentação, geração de renda, aluguel social e compra de remédios.



*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes