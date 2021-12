Prefeito Eduardo Paes inaugura placa em nome do Mestre Mornarco da Portela, no Parque Madureira - Cleber Mendes/Agência O Dia

Prefeito Eduardo Paes inaugura placa em nome do Mestre Mornarco da Portela, no Parque Madureira Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 24/12/2021 13:24

Rio - A Prefeitura do Rio reabriu, nesta sexta-feira (24), a Nave do Conhecimento Silas de Oliveira e inaugurou a placa que dá ao Parque Madureira o nome de Mestre Monarco. O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Ciência e Tecnologia, Willian Coelho, estiveram presentes no evento.

"Monarco deixa um uma história, um legado para essa cidade, para a cultura carioca. Ele foi uma figura popular, da música e do samba. A repercussão da morte dele foi enorme.[...] Ele deixou um legado que vai ser lembrado para sempre, e vai ser eternizado nesse espaço", afirmou o Paes, que lamentou a morte do sambista.

No local, estavam presentes familiares, amigos e fãs do ícone do samba, acompanhando a inauguração da placa.

George Lima, de 39 anos, contou que passava pelo local quando viu a homenagem feita a Monarco e não pôde deixar de participar da inauguração. "Falar do Monarco para mim é fácil por que eu Portela. Foi um grande cara, as agremiações como um todo reconhecem ele como Mestre Monarco do nosso samba. É uma homenagem merecida", afirmou.

Presidente de honra da Portela, Hildemar Diniz, o Mestre Monarco, morreu no último dia 11 de dezembro, aos 88 anos. A morte da estrela do samba foi causada por complicações de uma doença no intestino. Ele estava internado desde o dia 21 de outubro no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. O baluarte foi um grande poeta de uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. Entrou para a ala de compositores com apenas com 17 anos, em 1950, dando início a uma caminhada longa no mundo do samba.

Mestre Monarco nasceu em Cavalcante, na Zona Norte e ainda criança foi morar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Mais tarde voltou a capital, para Oswaldo Cruz, bairro que é um dos berços da Portela. Ele liderava a velha-guarda da escola desde 1995 após a morte do compositor Manaceia. Em 1960 entrou para a Unidos do Jacarezinho, mas voltou para a azul e branco em 1969. Em 1970 gravou o álbum "Portela, passado de glória", obra que contou com a produção de Paulinho da Viola.

O baluarte compôs obras que marcaram a cultura carioca como “Nunca vi você tão triste”; “Passado de glória”; “Portela desde criança” e o grande sucesso “Vai vadiar”, todas conhecidas por dar o ritmo de rodas de samba em todo o país. Seu último disco foi lançado em 2018 e participou de documentários como Candeia e Mistérios do Samba, que conta a história da velha-guarda da Portela.

Ainda jovem chegou a ser perseguido pela polícia por ser parte do movimento dos sambistas. Sua família seguiu seu legado e os filhos e a neta são músicos.