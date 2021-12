Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o caso - Foto: Arquivo Mais

Publicado 24/12/2021 19:25

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar a morte de um homem, identificado como Carlos Eduardo Alves dos Santos, na Rua Bulhões Maciel, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, na última quinta-feira (23).

De acordo com informações preliminares, Carlos estava a caminho da casa de um parente para realizar um serviço quando foi alvejado por vários disparos. Uma mulher, identificada como Cristiane dos Santos Melo, 28, também foi atingida de raspão pelos tiros. Ela foi socorrida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e já recebeu alta.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar o crime. A perícia foi realizada no local do crime e as testemunhas vão ser ouvidas.