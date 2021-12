Rio registra 21 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas | Rio de Janeiro | O Dia

Casos da variante ômicron do coronavírus são 'leves' em sua maioria, segundo a Agência Europeia de Medicamentos - Reprodução

Publicado 24/12/2021 19:23

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, nesta sexta-feira, 21 mortes e 73 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 69.402 óbitos e 1.349.715 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.279.880 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 8,2%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 8,9%.

Cidade atingiu o menor nível de internação por Covid-19 nesta sexta-feira

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizados nesta sexta-feira, a cidade do Rio tem 0,2% dos leitos da rede municipal ocupados por paciente por Covid-19 . Este é o menor nível de internação desde o início da pandemia. Paes, comemorou a marca registrada. "O melhor presente de Natal que o Rio poderia ter: o menos nível de internados por Covid desde o início da pandemia! Ano que vem, se Deus quiser, vamos superar de uma vez por todas esse pesadelo! Mãos dadas".

Além disso, a taxa de leitos exclusivos para a doença está em 39% de ocupação e 11 pacientes internados nas unidades municipais. Há 1 pessoa na fila de espera, até o início da tarde desta sexta-feira.

Capital tem 28 casos suspeitos da variante Ômicron em investigação

A Saúde do município do Rio informou, nesta sexta-feira, que há, neste momento, 28 pacientes com suspeita de terem contraído a variante Ômicon em investigação. Há quatro dias a capital teve seu primeiro caso da variante Ômicron registrado. Segundo a secretaria, todos os suspeitos estão com sintomas leves e em monitoramento.

As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana.