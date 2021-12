Rio de Janeiro tem caso confirmado da variante Ômicron - Pixabay - Creative Commons

Rio de Janeiro tem caso confirmado da variante Ômicron Pixabay - Creative Commons

Publicado 24/12/2021 14:46



Rio - A Saúde do município do Rio informou, nesta sexta-feira, que há, neste momento, 28 pacientes com suspeita de terem contraído a variante Ômicon em investigação. Há quatro dias a capital teve seu primeiro caso da variante Ômicron registrado . Segundo a secretaria, todos os suspeitos estão com sintomas leves e em monitoramento.

As amostras laboratoriais passarão por sequenciamento genético para confirmar ou descartar a ocorrência da variante Ômicron. O resultado deve sair na próxima semana.

Caso confirmado de Ômicron na capital

A paciente que testou positivo é uma brasileira de 27 anos, residente da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a jovem teria vindo dos EUA, e assim que chegou ao Brasil, no último dia 13, buscou atendimento em uma unidade de saúde. Testes foram feitos e a presença da variante da covid-19 foi confirmada. A brasileira segue com sintomas leves, sob o monitoramento da Vigilância em Saúde da SMS e em isolamento domiciliar desde o dia 13. Todos os contactantes rastreados testaram negativo.

Ainda segundo a SMS, a brasileira tinha esquema vacinal com segunda dose da vacina contra covid-19 aplicada em março deste ano, não tendo tomado a dose de reforço.

Medidas de restrições serão mantidas

O Comitê Científico da Prefeitura do Rio ratificou , em reunião realizada na segunda-feira (20), que todas as medidas sanitárias já adotadas pela SMS sejam mantidas, apesar da confirmação de um caso da variante Ômicron. O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) também definiu que, diante do panorama epidemiológico atual, não há necessidade da SMS estabelecer nenhuma restrição à realização do carnaval carioca, neste momento.

Os membros do comitê se reuniram durante cinco horas no 19º encontro dos integrantes do CEEC, e entre os assuntos estava a presença de um caso de covid-19, genotipado com a variante de preocupação Ômicron. Essa foi a última reunião de 2021.