Geral - Movimentaçao na Praia de Copacabana, zona sul do Rio, na manha de hoje. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/12/2021 13:50 | Atualizado 24/12/2021 14:57

Rio- Na véspera de Natal, os cariocas aproveitavam o sol, que apareceu apesar do dia nublado, para pegar um bronzeado nas praias da Zona Sul, nesta sexta-feira (24). A orla e as areias de Copacabana estão movimentadas.

De acordo com o Climatempo, os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 27°C. A previsão é de chuva rápida à tarde e à noite. Já neste sábado (25), a mínima será de 19°C e máxima 28°C. A previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer.

Com o calor, os turistas que circulavam pelo calçadão de Copacabana, aproveitaram o passeio. É o caso do baiano Fabio Oliveira, 38, que veio ao Rio com a esposa Sandra Ramos, 41, a sogra e os dois filhos. A família chegou à cidade nesta quinta-feira para passar o Natal.

"Minha irmã está morando no Rio e aproveitei para vir conhecer o Rio, cidade maravilhosa. Copacabana está sendo meu primeiro passeio, quero apreciar bastante. Estou achando muito bonita (a praia), faz jus à fama", elogiou Sandra.



Na foto, os baianos Sandra Ramos, 41 anos, e o marido, fabio Oliveira, 38 anos Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

"A expectativa é grande para aproveitar e descansar depois desse segundo ano de pandemia a gente está voltando à nossa rotina normal", comenta Fabio.

Passeios por pontos turísticos

De São Paulo, o motorista Erasmo de Souza, 28, chegou ao Rio com um roteiro turístico pronto. Acompanhado dos irmãos, sobrinhos, cunhados e sogra, ele pretende passar pelas principais atrações do Rio.

"Vim conhecer o Pão de Açúcar, Cristo (Redentor), as praias do Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme. Quero conhecer também um pouco da cultura carioca e aproveitar o passeio em família. Nestes dois dias que estamos aqui já deu para aproveitar bastante.