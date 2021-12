Papai Noel é flagrado surfando nas ondas da Praia do Recreio dos Bandeirantes nesta sexta (24) - Reprodução/ TV Globo

Publicado 24/12/2021 17:09

Rio - O mar agitado na praia do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, atraiu um dos protagonistas do Natal, o Papai Noel. Um surfista fantasiado do 'bom velhinho' foi flagrado nesta sexta-feira aproveitando as ondas de 2,5 metros do local. Nas imagens feitas pelo globocop, da TV Globo, o surfista aparece fazendo algumas manobras, mostrando que domina do esporte.



Nas redes sociais, o fato inusitado chamou a atenção dos cariocas. "E esse surfista com roupa de Papai Noel, kkkkkkkk maluco gastou a onda"; "Não tem nada mais Rio de Janeiro vibes que esse Papai Noel surfista todo atrapalhado"; "Esse surfista vestido de Papai Noel é tudo pra mim"; "O Papai Noel surfista escorregando e caindo segurando a prancha e voltando feliz para o mar é o puro suco do meu errejota kkkk", escreveram alguns perfis nas redes.

não tem nada mais rio de janeiro vibes que esse papai noel surfista todo atrapalhado — Letícia Ra (@leticiamr) December 24, 2021

O PAPAI NOEL SURFISTA ESCORREGANDO E CAINDO SEGURANDO A PRANCHA E VOLTANDO FELIZ PRO MAR É O PURO SUCO DO MEU ERREJOTA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK — bióloga feat. marombeira (@karol_saiiddy) December 24, 2021

Cariocas também aproveitam clima de sol no Rio

De acordo com o Climatempo, os termômetros registram mínima de 20ºC e máxima de 27°C. A previsão é de chuva rápida à tarde e à noite. Já neste sábado (25), a mínima será de 19°C e máxima 28°C. A previsão é de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer.

Com o calor, os turistas que circulavam pelo calçadão de Copacabana, aproveitaram o passeio. É o caso do baiano Fabio Oliveira, 38, que veio ao Rio com a esposa Sandra Ramos, 41, a sogra e os dois filhos. A família chegou à cidade nesta quinta-feira para passar o Natal.

"Minha irmã está morando no Rio e aproveitei para vir conhecer o Rio, cidade maravilhosa. Copacabana está sendo meu primeiro passeio, quero apreciar bastante. Estou achando muito bonita (a praia), faz jus à fama", elogiou Sandra.