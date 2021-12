Homens rendidos no Morro do Andaraí foram encontrados mortos depois. PMs que participaram de ação foram presos - WHATSAPP O DIA

Publicado 24/12/2021 19:49



Rio - A Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta sexta-feira, liberdade a Bernardo Costa Azevedo, um dos cinco militares suspeitos de envolvimento na morte de dois homens no Andaraí, na Zona Norte do Rio. A decisão foi do desembargador Celso Silva Filho, durante o plantão judiciário, e confirmado pelo G1. Na quarta-feira (22), a Justiça havia solicitado que os agentes Bernardo Costa de Azevedo, Marlon Henrique Souza Antunes, Anderson Ricardo da Silva Giubini, Thiago Lira da Rocha e Jonathan Silva da Visitação ficassem presos temporariamente por 30 dias

O desembargador que decretou a liberdade de Bernardo escreveu que "no momento, não existem pressupostos para a decretação da prisão preventiva do paciente".



Relembre o caso

O crime aconteceu no início da tarde do dia 17 de dezembro, na rua Borda do Mato. Dois homens morreram e armas e drogas foram apreendidas, mas moradores afirmam que eles já estavam rendidos pela polícia quando foram mortos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram duas cenas diferentes: na primeira, os dois homens estão algemados e imobilizados por policiais. Na segunda, já caídos no chão.

Outras duas pessoas foram detidas e um adolescente foi apreendido. Os policiais da UPP do Andaraí envolvidos na ocorrência apresentaram a ocorrência na 19º DP (Tijuca) e justificaram a ação como confronto, após "equipe ter sido atacada por criminosos". Ao longo da tarde, denúncias encaminhadas aos órgãos apontaram "indícios de homicídio e possíveis desvios de conduta por parte dos policiais", segundo a Polícia Militar.