Empresário Sérgio Dias está desaparecido após acidente de bimotorFoto: Reprodução / Instagram

Publicado 25/12/2021 14:50 | Atualizado 25/12/2021 14:56

Rio - Esposa de empresário desaparecido em acidente com bimotor, Tatiana Fogaça fez uma homenagem de Natal para o empresário Sérgio Dias, 45 anos. Além de Sérgio, o copiloto José Porfírio, 20, e o piloto Gustavo Calçado Carneiro estavam na aeronave que caiu entre a costa de Paraty e Ubatuba no dia 24 de novembro.

"E hoje, após 21 anos, não teremos a nossa clássica foto com a família reunida na escada… Há um vazio, uma ausência e esta ausência se tornou uma eternidade… Para quem ama, a ausência é a mais fiel e dolorosa das presenças", afirmou Tatiana Fogaça.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tatiana Fogaca (@tatiana_fogaca)

No dia 16 de dezembro, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro encerrou as buscas pelas vítimas do acidente . O copiloto José Porfírio, de 20 anos, e o passageiro Sérgio Dias, 45, não foram encontrados. Apenas o corpo do piloto Gustavo Calçado Carneiro foi encontrado no dia 25 de novembro.

Familiares das vítimas seguem fazendo buscas pelas ilhas da região. Mãe do copiloto, Ana Regina Agostinho, de 43 anos, fez uma vaquinha para continuar as buscas pelo filho, que oficialmente foram encerradas. No último dia 6, parte da asa do bimotor foi encontrada entre Ubatuba e Ilhabela, e encaminhada para a Delegacia de São Sebastião, em São Paulo, que está investigando o acidente.

No início do mês, dia 4 de dezembro, a Força Aérea Brasileira (FAB) encerrou sua operação nas buscas pelos desaparecidos. A FAB disse que os trabalhos duraram dez dias e ressaltou que as buscas poderão ser reativadas caso haja novos indícios sobre a aeronave ou seus ocupantes.



Procurada, a Marinha divulgou a última nota publicada no dia 6 de dezembro, na qual afirma que a embarcação “Isabela II”, que navegava em área próxima a do acidente ocorrido com a aeronave prefixo PP-WRS, avistou um material, na superfície do mar, entre a Ilha de Búzios e a Ilha da Vitória, ao Norte da Ilha de São Sebastião (Ilhabela), que supostamente seria parte da asa da aeronave desaparecida.

A equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Delegacia da Capitania dos Portos de São Sebastião foi acionada para a região, a fim de verificar a informação. Ao chegar ao local, recolheu e transportou o material para a organização militar com o intuito de disponibilizá-la ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), órgão responsável pela investigação, conforme prescrevem os procedimentos inerentes à investigação de acidentes aeronáuticos, para perícia.

O fato compreende a 2ª fase de buscas (colaboração/oportunidade) e faz parte do resultado da participação permanente da comunidade marítima em apoio às Operações de Busca e Salvamento (SAR), que mantêm a divulgação do desaparecimento dos dois tripulantes, diariamente, por meio de Avisos-Rádio. "O Com1ºDN se solidariza com familiares e amigos dos tripulantes, e mantém contato com familiares diretos, passando informações tempestivas e relevantes sobre esse evento", diz o texto.