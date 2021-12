Geral - Movimentação na Praia de Copacabana, zona sul do Rio, na manhã de hoje - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 25/12/2021 21:47

Rio - O sol deve voltar a aparecer para os cariocas na última semana do ano. A previsão do tempo para os próximos dias é de temperaturas mais amenas e não há previsão de chuva até segunda-feira, 27 de dezembro. Durante esta semana, as temperaturas devem ficar entre 17ºC e 35ºC.



De acordo com o ClimaTempo, este domingo, 26, ser de sol com algumas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 17ºC e 32ºC. A segunda-feira terá sol com muitas nuvens no céu, com previsão de pancadas de chuva à tarde e. A mínima prevista é de 19ºC e a máxima, 35ºC.

A chuva deve continuar nesta terça-feira, 4. Com a previsão de pancadas de chuva para a noite, as temperaturas devem ficar entre 21ºC e 32ºC. Também deve chover nesta quarta-feira, 29, e as temperaturas devem ficar entre 21ºC e 29ºC.

A quinta-feira deve continuar com o tempo chuvoso durante todo o dia e pode chover a qualquer hora. A mínima prevista é de 20ºC e a máxima, de 28ºC. Já na sexta, 31, também deve chover na parte da tarde e as temperaturas devem ficar entre 22ºC e 26ºC.