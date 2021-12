Rio de Janeiro

Famílias passeiam na Quinta da Boavista e celebram Natal reunidas

Cariocas e turistas aproveitam feriado com mais flexibilização do que em 2020, quando ainda não havia expectativa de vacinação. 'No último Natal, o sentimento de medo foi protagonista. Esse ano está bem mais leve', diz visitante

Publicado 25/12/2021 13:43 | Atualizado há 2 horas