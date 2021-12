O caminhão com os carregadores foi interceptado quando chegava na transportadora, localizada na Penha - Divulgação

Publicado 25/12/2021 13:19

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) conseguiram interceptar na tarde de sexta-feira (24), o envio de mais de 100 carregadores de fuzis e pistolas que seriam usados numa guerra entre traficantes na Zona Norte do Rio. O material seria entregue no Complexo da Penha, cuja a criminalidade é controlada pela facção Comando Vermelho (CV).



Os agentes da especializada apuraram que os traficantes do CV pretendiam usar os carregadores para promover uma disputa contra os rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) pelo território no bairro Brás de Pina.

Foram apreendidos 71 carregadores de fuzil e 39 de pistola. O caminhão foi interceptado quando estava chegando na transportadora, na Penha.



“Integrantes dessa facção estão utilizando empresas que atuam no ramo de transportes para receberem esse tipo de material utilizado, principalmente, em guerras contra grupos rivais”, explicou Marcus Amim, delegado titular da DRE.



A região que seria atacada pelos criminosos do CV é dominada por Álvaro Malaquias, o Peixão. Ele é apontado como o chefe do tráfico de Brás de Pina, Parada de Lucas e Cidade Alta. O território compõe o Complexo de Israel.