Publicado 25/12/2021 17:26 | Atualizado 25/12/2021 17:29

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste sábado, 2 mortes e 1.077 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 69.404 óbitos e 1.350.792 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.

Segundo a secretaria, 1.280.930 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 7,3%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 7,9%.

Ômicron no Rio

Secretaria Estadual de Saúde investiga 43 casos suspeitos da nova variante Ômicron no estado . Os casos suspeitos foram verificados nos seguintes municípios: Angra dos Reis, Cabo Frio, Macaé, Nilópolis, Niterói, São Gonçalo, Saquarema e Volta Redonda. Segundo a SES, a comunicação foi feita nesta sexta-feira (24) pela Rede Dasa RJ (rede de laboratórios) e os resultados sairão nas próximas semanas.

De acordo com a SES, as amostras foram coletadas entre os 1º e 20 deste de dezembro e, por meio de exames RT-PCRs (atua detectando o material genético do vírus) realizados com emprego do kit Thermo Multiplex, houve indicativo da presença da variante Ômicron.