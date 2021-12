Os pacientes vão refazer testagem para confirmar se a variante em questão é mesmo a ômicron - Pixabay - Creative Commons

Publicado 25/12/2021 13:45 | Atualizado 25/12/2021 16:25

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) está investigando 43 casos suspeitos da nova variante Ômicron no estado. Os casos suspeitos foram verificados nos seguintes municípios: Angra dos Reis, Cabo Frio, Macaé, Nilópolis, Niterói, São Gonçalo, Saquarema e Volta Redonda. Segundo a SES, a comunicação foi feita nesta sexta-feira (24) pela Rede Dasa RJ (rede de laboratórios) e os resultados sairão nas próximas semanas.

De acordo com a SES, as amostras foram coletadas entre os 1º e 20 deste de dezembro e, por meio de exames RT-PCRs (atua detectando o material genético do vírus) realizados com emprego do kit Thermo Multiplex, houve indicativo da presença da variante Ômicron.

"A secretaria ressalta que não se trata de casos confirmados da variante Ômicron, uma vez que este tipo de análise empregada nos exames serve como método de triagem. As amostras serão sequenciadas pela Dasa e os resultados sairão nas próximas semanas", diz a nota da SES.

A SES afirma que já entrou em contato com as vigilâncias desses municípios para que possam realizar a investigação e acompanhamento dos pacientes e contactantes. Agora, os pacientes passarão por um novo testes PCR para envio ao Laboratório Central de Saúde Publica Noel Nutels (Lacen RJ). Os casos positivos seguirão para sequenciamento genético no laboratório de referência da Fiocruz.

Niterói e Macaé confirmaram dois casos suspeitos em cada cidade. No Twitter, a Prefeitura de Niterói informou que "A SMS aguarda o resultado do sequenciamento genético para confirmação ou descarte dos casos. O cenário epidemiológico na cidade está controlado e é possível observar redução de casos, óbitos e da ocupação de leitos covid nas últimas semanas. Destaca-se que nos últimos 7 dias não foram registradas óbito por Covid-19 nos cartórios da cidade".

O prefeito de Niterói Axel Grael comentou as suspeitas, afirmando que a cidade tem feito o possível para reduzir os casos de covid-19 no município.

"Desde o início da pandemia, nossa cidade tem se mostrado forte e consciente. Não tenho dúvidas de que, graças a colaboração de toda a cidade, conseguimos salvar vidas e minimizar o impacto na economia. Conto, mais uma vez, com a colaboração de todos os niteroienses para proteger nossa cidade ao máximo. Evitem aglomerações, usem máscara e sigam o calendário de vacinação", publicou no seu perfil do Twitter.

Rio tem a menor taxa de internação desde o início da pandemia

Com 80% da população total vacinada contra a covid-19, o Rio de Janeiro tem apenas 11 pessoas internadas com a doença na cidade, o que representa 39% de internação nos leitos específicos para o combate à pandemia e 0,2% dos leitos totais disponíveis no município.