Guardas municipais socorrem homem que sofreu mal súbito em Copacabana - Foto: Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 25/12/2021 21:26 | Atualizado 25/12/2021 21:26

Rio - Guardas municipais prestaram os primeiros socorros, neste sábado, a um homem que sofreu mal súbito na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os agentes foram acionados por um casal que viu o momento em que o homem, de aproximadamente 70 anos, desmaiou na areia da praia. A identidade da vítima não foi divulgada.

Os guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE) prestaram o atendimento pré-hospitalar ao homem. Quando chegaram no local, notaram que ele estava com os sinais vitais muito fracos e, por 20 minutos, fizeram massagem cardíaca nele. O homem foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. Não há informações sobre o estado de saúde dele.