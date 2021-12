Prosperidade à vista - Pexels

Publicado 26/12/2021 08:00

Rio - Uma vida com mais fartura e realizações é o pedido de milhões de pessoas, todos os anos, durante o Réveillon. Nos últimos tempos, especialistas têm se dedicado a técnicas de visualização e programação mental para que os desejos se tornem, cada vez mais, realidade. Somado a isso, vamos entrar no ano de final 22, considerado, pela numerologia pitagórica, um ‘número mestre’, de grande poder. Que tal aproveitar e pegar algumas dicas de mentalização para 2022 ser “O” ano, cheio de sucesso e prosperidade? Quem dá as dicas para se alcançar metas financeiras é a ativista quântica e psicoterapeuta vibracional Elainne Ourives.



“O primeiro passo é estar em sintonia com três importantes princípios, a começar pela Gratidão – pela vida, por ter chegado até este momento, por tudo. A gratidão, certamente, é a ‘chave mestra’ para atravessar as fronteiras da prosperidade no Universo. Sem sentir a essência desse sentimento, você não atinge as elevadas frequências do Criador e não entra em ressonância com os próprios sonhos”, explica Elainne, autora do livro ‘DNA Milionário’ (editora Gente).



O segundo princípio, segundo a especialista, é a Fé. “Quando agimos com fé no Criador e no amor incondicional de Deus, do Universo e do Princípio Inteligente que rege todas as coisas, tudo se torna possível. De acordo com a física quântica, nós, os observadores da realidade, podemos produzir qualquer realidade”, comenta.



Mas que fique bem entendido: fé, nesse caso, não diz respeito a nenhuma religião. “A fé, nesse processo, é um atributo íntimo da consciência. Ela está implicada e totalmente associada às crenças e percepções de cada pessoa sobre a vida, sobre si mesma ou o ambiente em que a consciência está inserida. A qualidade da fé, entretanto, não se restringe ou está estritamente ligada à religião. Porque ela vai além, tem relação direta com os comandos neuroassociativos da mente, a partir da ideia positiva de mundo, independentemente da circunstância ou evento em questão”, argumenta a especialista.



O terceiro princípio é a paz, que se encontra numa vibração muito próxima à chamada iluminação. Elainne explica que a paz vem quando o ser humano, definitivamente, se funde ao Todo, a Deus, à Matriz Divina. Nessa fase, existe o fim do Individualismo do Ego e do Eu, e é possível poder materializar qualquer coisa.



Celebridades

Munido desses três princípio poderosíssimos, é hora de fazer as criações mentais que se deseja: uma vida material mais confortável, casa e carro novos, fartura na mesa, prosperidade em todos os campos. O exercício mental que consiste em imaginar um desejo e assim programar a mente para alcançá-lo é utilizado por muitos profissionais, inclusive por famosos. Celebridades como Jim Carrey, Sylvester Stallone e Freddie Mercury já revelaram em entrevistas que utilizaram essa técnica para alcançar a fama. No caso de celebridades, acreditar na fama e se ver como uma pessoa de sucesso é o primeiro passo para alcançar o status de pessoa pública.



“Mas isso é um processo sistêmico. Junto com a visualização, você deve alinhar outros fatores, como os comportamentos e a própria atitude”, pondera. “É necessário ter coerência diária em suas ações. De que adiantaria Jim Carrey, por exemplo, ter visualizado uma realidade sem buscar se aprimorar na arte, fazer audições e contatos? Isso é o que eu chamo de alinhamento vibracional, emocional e mental, ou congruência da personalidade”, define a escritora.



Elainne Ourives diz que a mente humana funciona de forma similar a um computador, no qual é possível instalar e desinstalar programas informacionais — nesse caso crenças, sonhos, metas ou pensamentos potencializadores. “As técnicas de visualização ajudam a programar novas mensagens no cérebro. É possível ativar as faculdades mentais de percepção do mundo, inserir novas cenas à vida que se deseja materializar, e assim experimentar, internamente, a realidade dos sonhos. Desta forma, a pessoa adequa a fisiologia do corpo, os comportamentos físicos e emocionais, bem como treina a mente, nos mínimos detalhes, para realizar o que se deseja viver”.



Pesquisadora no estudo da ciência mental, em física quântica, reprogramação vibracional e emocional, bem como especialista em cocriadores de sonhos há quase 25 anos, Elainne atua nas redes sociais, através de lives, e promove mentorias individuais ou em grupo, para o Rio de Janeiro e outros estados.



Como fazer

Na Técnica de Visualização Holográfica de Milagres sugerida pela ativista quântica, o ideal é fazer por sete dias consecutivos. Pode-se praticar pela manhã, ou então antes de dormir, quando estiver quase pegando no sono.



Ação 1 – Deite em uma posição confortável com a barriga para cima. Puxe o ar com as duas mãosa a barriga. Inspire e expire. Faça esse movimento três vezes consecutivas. Puxe o ar e solte com intensidade. Ao liberar o fluxo de ar, relaxe a musculatura, tire toda a tensão do corpo.



Ação 2 – Busque o sentimento de paz interior. Esqueça os problemas, os desafios e qualquer dilema da vida. Para isso, fique em silêncio absoluto e entre em Ponto Zero. Ou seja, em conexão profunda com o criador, com Deus, com o Universo. Fique apenas em silêncio. Não pense em nada. Apenas silencie o máximo que puder e desejar.



Ação 3 – Volte à consciência e observe uma tela de cinema à sua frente. Essa tela vai projetar a imagem do que deseja realizar e materializar, como se fosse um sonho em movimento, uma cena de filme passando. Só que esse filme é sobre você, sobre sua história, com a cena que simboliza o que deseja realizar nesse exato momento.



Ação 4 – Observe-se de fora na cena. Como se observasse o OUTRO VOCÊ em ação. Veja a cena, assista o quadro holográfico e dimensional. Veja quem está nessa situação com você, o que você está vendo, qual a realidade observada.



Ação 5 – Agora, perceba-se flutuando até dentro da Tela de Cinema e a perspectiva da cena observada. Você entra e veste seu corpo holográfico. Se junta ao seu OUTRO VOCÊ e passa a vivenciar, na prática, aquele episódio que representa sua maior realização.



Ação 6 – Integrado e totalmente associado ao seu desejo, à cena em movimento dentro da Tela Holográfica de Cinema, então experimente a realidade desejada. Observe cada detalhe, dê cor, brilho, intensidade. Sinta a felicidade transbordar de dentro para fora. Você está associado ao seu maior sonho. Viva como se fosse realidade e uma verdade em sua existência. Vibre, comemore, sinta-se pleno e realizado. Você acaba de realizar seu maior sonho. Olhe para as pessoas à sua volta, as abrace, agradeça, comemore e sinta a alegria e a satisfação transbordar, gerando a energia que precisa para materializar a realidade no plano físico.



Ação 7 – Pronto, sua realidade foi colapsada, criada, materializada dentro de você. Ela já existe no plano astral e agora será transferida para a realidade física, em questão de tempo. Apenas agradeça e solte sua criação ao universo. Aos poucos flutue de volta e retorne ao corpo físico. Mexa os braços, as pernas, abra os olhos e retome a consciência.



Numerologia

O filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu por volta do ano 500 antes de Cristo, é considerado o ‘pai’ da Numerologia. De acordo com ele, os números possuem relações entre a existência física (vida humana), vibracional (espírito, alma) e o Cosmo (Divindade), pois trazem características próprias. Então, cada número traria algumas características.



No caso do 22, o número seria propício ao trabalho, o otimismo, o poder – ele remete à realização e ao sucesso. É o número que caracteriza o construtor, aquele que usa o raciocínio para transformar em realidade as necessidades e ambições dos outros.