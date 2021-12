Rafael Ventura, de 38 anos, preso suspeito de matar Fernanda Maria Leal, 34 anos - Divulgação

Publicado 26/12/2021 09:32

Rio - Um homem foi preso na tarde de sábado (25) suspeito de matar a ex-companheira no bairro Mosela, em Petrópolis, Região Serrana do Rio, na véspera de Natal. Segundo informações da 105ª DP (Petrópolis), Rafael Ventura, de 38 anos, foi à residência de Fernanda Maria Leal Damas, de 34, para tentar se reconciliar com a ex-esposa. Com a recusa, o suspeito invadiu a casa da mulher e a agrediu com socos, pontapés e golpes letais em várias partes do seu corpo. Ele teria quebrado uma garrafa de vidro e usado as pontas cortantes para atacar Fernanda.



Após diligências ao longo da madrugada de Natal, os policiais da 105ª DP coletaram provas, identificaram testemunhas, imagens de monitoramento e outras evidências da autoria do crime. Menos de 24 horas depois, Rafael foi localizado na Estrada Fazenda Inglesa, na cidade Moinho Preto, também em Petrópolis.



Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, já que estava com quantidade significativa de drogas. A vítima deixa dois filhos de um relacionamento anterior, uma adolescente de 13 anos, e um adolescente de 14 anos com deficiência.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Fernanda. "Descansa em paz, Fernanda estou com pena dos inocentes que ela deixou"; "Quem conhecia ela sabe que isso foi uma covardia, descanse em paz Fernanda".