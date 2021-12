Publicado 29/12/2021 01:00

As chuvas que devastam regiões da Bahia podem chegar ao Rio e durar longos dias. Quem vive em áreas de risco, não deve ser descuidar. A Defesa Civil e a Prefeitura devem orientar as pessoas desde já. É preciso se prevenir e salvar vidas se a chuva vier mesmo.

Parabéns para a Defesa do Consumidor da Alerj, que garantiu na justiça a proibição do reajuste de 50% do gás canalizado da Petrobras para a Naturgy. O impacto iria direto para o bolso dos consumidores. Políticos precisam agir dessa forma, em prol da sociedade.