Chafariz foi religado nesta quarta-feira após quatro anos ALEXANDRE MACIEIRA

29/12/2021 14:24 | 29/12/2021 15:18



Rio - Um dos dos símbolos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, voltou a funcionar nesta quarta-feira. O chafariz da Praça Saens Peña estava há quatro anos desligado e passou por um trabalho minucioso de restauração, realizado pela equipe da Gerência de Monumentos e Chafarizes, durante quatro meses.

A secretária de Conservação, Anna Laura Valente Secco, diz que é uma alegria encerrar o ano com uma entrega tão significativa para os cariocas. “O chafariz da Saens Peña é um dos mais antigos da cidade e faz parte do projeto original da praça, mas estava completamente abandonado. Vândalos haviam arrombado a casa de máquinas e furtado várias peças”, conta ela. “Após meses de dedicação da nossa equipe, quem mora na Tijuca ou passa pelo local terá o prazer de ver mais um chafariz em funcionamento. Pedimos que a população colabore e nos ajude a zelar por ele”, acrescenta.



O chafariz passou por serviços de recuperação de bombas, reposição de bicos da tubulação, recolocação de tubulação, limpeza e pintura. Ele será ligado três vezes ao dia, das 8h às 10h, das 12h às 14h e das 16h às 18h, como os demais chafarizes da cidade.



"A Saens Peña foi a primeira praça a ser vistoriada. Começamos a gestão sabendo que precisávamos recuperar a praça, coração da Tijuca, e consertar o tradicional chafariz, a pedido dos moradores. Em uma ação integrada da prefeitura, conseguimos fazer a revitalização deste espaço urbano tão importante para a Grande Tijuca", diz o subprefeito Wagner Coe.



O chafariz da Saens Peña, feito em concreto armado, tem três jatos: dois de névoa, sendo que um fica na extremidade do lago e outro na parte central, e um jato sólido, conhecido como canhão, localizado em outra extremidade do lago. O projeto é do arquiteto e urbanista José da Silva Azevedo Neto (1908-1962), que tem diversas obras espalhadas pela cidade, embora algumas tenham sido descaracterizadas ao longo do tempo - na Zona Norte, por exemplo, são de Azevedo Neto a Praça Edmundo Rego, no Grajaú, e a própria Praça Saens Peña. Na Zona Sul, destacam-se o Jardim de Alah e as praças Antero de Quental, no Leblon, General Osório, em Ipanema, e Cardeal Arcoverde, em Copacabana.