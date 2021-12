Cidades do Rio começam a aplicar quarta dose da vacina contra a Covid-19 - Divulgação

Publicado 29/12/2021 15:17

Rio - A aplicação da quarta dose da vacina em imunossuprimidos já começou em alguns municípios do Rio. Além da capital, cidades como Caxias, Nilópolis e Nova Iguaçu, na Baixada, e Campos Goytacazes, no Norte Fluminense, também iniciaram as suas campanhas. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, ainda não há previsão para o início da nova leva de vacinas em pessoas com sistema imunológico debilitado.



De acordo com o Plano de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), pessoas imunossuprimidas são aquelas com alguma imunodeficiência primária grave (ou seja, que têm maior predisposição a infecções comuns), indivíduos soropositivos, transplantados ou em tratamento quimioterápico e pessoas que tomam remédios imunossupressores, usados para o tratamento de doenças autoimunes e para que o organismo humano não rejeite o transplante de órgãos, por exemplo.



Uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na semana passada diz que todos os indivíduos maiores de 18 anos que apresentam essa condição podem tomar a quarta dose quatro meses após a última vacina. No entanto, a prefeitura de Nova Iguaçu disse que o novo reforço já está sendo aplicado no município em pessoas imunossuprimidas com mais de 28 dias desde a última dose.



Nesta quarta-feira, 29, Nilópolis também iniciou a aplicação da quarta dose da vacina em imunossuprimidos, na mesma semana em que foi confirmado o primeiro caso da variante Ômicron na cidade. As regras para tomar o imunizante seguem as orientações do Ministério da Saúde e o intervalo para a última dose deve ser de quatro meses ou mais. No caso da primeira dose de reforço, o morador deve ter tomado a segunda dose há, pelo menos, três meses.



A Secretaria de Saúde continua adotando o regime de intercambialidade de vacinas para pessoas maiores de 18 anos. Quem tomou as duas primeiras doses de AstraZeneca, agora vai receber o imunizante CoronaVac e vice-versa. As pessoas que receberam a Pfizer, agora vão tomar AstraZeneca ou CoronaVac.



No Rio de Janeiro e em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde recomenda a aplicação de uma nova dose de reforço em imunossuprimidos quatro meses após a terceira dose. Já a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo respondeu que não há previsão para o início da campanha de quarta dose na cidade.



A reportagem também entrou em contato com a prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que informou estar vacinando todos os imunossuprimidos com mais de 18 anos que tiveram a última dose administrada há quatro meses, conforme indicação do Ministério da Saúde.



Niterói, na Região Metropolitana, é outra cidade que planeja o início da nova leva de vacinas em pessoas com sistema imunocomprometidas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que a previsão de início para aplicação da segunda dose de reforço é no dia 3 de janeiro. É necessário que o intervalo entre a dose de reforço e a quarta dose seja de, no mínimo, quatro meses.



A prefeitura de Teresópolis, na Região Serrana, não respondeu aos questionamentos feitos pelo Dia até o fechamento desta reportagem.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci