Queima de fogos em Copacabana, na Zona Sul - Agência O Dia / Arquivo

Publicado 29/12/2021 15:03



Rio – As balsas que serão utilizadas para o show de fogos do réveillon serão vistoriadas nesta quinta-feira (30). As embarcações estão posicionadas na praia da Ribeira, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. A queima de fogos em Copacabana terá 16 minutos de duração e será transmitida pela internet em tempo real.

Durante a vistoria estarão presentes a presidente da Riotur, Daniela Maia, representando a Prefeitura do Rio, o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, representando a Marinha, o Capitão do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Silvio Pereira da Silva Júnior e o representante da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos (CFAE), representando o governo do estado.



Apesar de ter mantido a queima de fogos, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comentou também a tristeza por não ter conseguido manter os shows musicais marcados para a data. "É claro que estou triste com isso. Não vou fazer o show da Anitta, que a gente queria, vou ter que exigir passaporte", avaliou.



Segundo Paes, a situação do mundo quanto ao aumento de casos causados pela variante ômicron da Covid-19 impõe cautela, por isso é impossível ignorar os riscos. "O Rio de Janeiro é uma cidade que abraça e comemora. Não há nada mais anticarioca do que esse covid", concluiu.