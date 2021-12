Agentes apreendem veículo clonado na Rodovia Washington Luiz - PRF / Divulgação

Publicado 29/12/2021 15:42

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na manhã desta quarta-feira (29), durante uma fiscalização no Km 111 da BR-040, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um veículo roubado que era usado como clone.

De acordo com a PRF, um policial suspeitou do motorista do carro e deu ordem de parada. Após a verificação dos documentos do condutor e do veículo, os agentes constataram que as placas estavam com padrões diferentes do Mercosul, o que levou a equipe a realizar procedimentos de identificação veicular.

Investigações apontaram que o carro era clonado e a placa original pertencia a outro da marca e modelo com queixa de roubo ocorrido em junho de 2020, em Alcântara, no município de São Gonçalo, Região Metropolitana.

O motorista, que não teve o nome revelado, foi preso e a ocorrência foi registrada na Polícia Judiciária, em Campos Elíseos (Duque de Caxias).