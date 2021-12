Renan Ferreirinha disse que pretende dar início à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a covid-19 - Divulgação

Rio - O secretário municipal de Educação do Rio, Renan Ferreirinha, informou nesta sexta-feira, que a prefeitura pretende vacinar 500 mil crianças, entre cinco e 11 anos na capital, em janeiro, durante as férias escolares. De acordo com o chefe da pasta, a imunização será iniciada logo que as doses específicas para a vacinação deste público forem enviadas pelo Ministério da Saúde.

"É incompreensível, um absurdo que essa vacinação ainda não tenha começado, depois de mais de duas semanas que a Anvisa já deu o aval científico e técnico para o início da vacinação. Por isso, nós, secretários de Educação, enviamos uma carta pro ministro da saúde clamando pelo início da vacinação das crianças", disse Ferreirinha.

O secretário classifica como "oportunidade de ouro" a vacinação durante as férias escolares e disse que a imunização das crianças é um pedido que também tem sido feito pelos pais para que os filhos comecem o ano letivo imunizados. Ferreirinha disse que irá colocar as escolas municipais à disposição da secretaria de Saúde para avançar na imunização dos pequenos.

"É o futuro das nossas crianças que está em jogo. Não há nada a perder e a gente vai seguir nessa luta aqui no Rio de Janeiro com uma operação montada em conjunto com a Secretaria de Saúde colocando as nossas escolas à disposição", finalizou.

Secretário de Educação do Rio pede início imediato da vacinação de crianças ao Ministro da Saúde

Na quarta-feira, secretários municipais e estaduais de Educação da cidade do Rio, de São Paulo, Fortaleza e do estado do Rio Grande do Norte assinaram uma carta pedindo o início imediato da imunização de crianças de 5 a 11 anos durante o recesso escolar. Também assinaram o documento os chefes da pasta de Educação de Petrópolis, Rio Bonito, Paracambi, Niterói, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Bom Jardim e Nova Iguaçu. A carta foi enviada ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta quarta-feira (29).



Na última segunda-feira (27), o Ministério da Saúde informou que a vacinação poderá começar em janeiro, mas sem precisar uma data ou divulgar plano para início da vacinação.



“Já existe a aprovação da Anvisa e todo o amparo científico para início da vacinação. Não podemos perder mais tempo e muito menos vidas por atrasos na vacinação”, declarou o Secretário de Educação do Rio, Renan Ferreirinha.



Representantes da educação defendem que as férias escolares são um momento estratégico para a vacinação das crianças. “O Brasil não pode desperdiçar o momento único das férias escolares para conduzir uma vacinação eficaz e segura para as crianças. É isto que permitirá um retorno do ano letivo com o máximo de proteção no ambiente escolar em 2022”, diz a carta.