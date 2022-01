Queima de fogos na virada do ano no Rio - Divulgação

Queima de fogos na virada do ano no RioDivulgação

Publicado 31/12/2021 19:51 | Atualizado 31/12/2021 19:52

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou na noite desta sexta-feira (31) que recebeu a documentação que faltava para os eventos de queima de fogos espalhados pelo Rio. Os organizadores que ainda não tinham enviado os documentos eram dos pontos: Igreja da Penha, Parque Madureira, Recreio, Barra da Tijuca, Bangu, Ilha do Governador e Piscinão de Ramos. Desta forma, a programação de queima de fogos da cidade está mantida.