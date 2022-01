04 - 11 - 19 - 25 - 37 - 55 - Reprodução Internet

Publicado 31/12/2021 23:20 | Atualizado 31/12/2021 23:23

Rio - Um apostador de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, foi um dos sortudos que levou a bolada da Mega da Virada, cujos números foram anunciados na noite desta sexta-feira (31). As informações são do jornal Folha dos Lagos.

A pessoa vitoriosa vai faturar mais de R$ 189 milhões ao dividir o prêmio com o outro vencedor, de Campinas, São Paulo. A Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.440 da Mega-Sena. A Mega da Virada sorteou o prêmio de R$ 370 mil. Confira os números sorteados:

46 - 32 - 15 - 12 - 23 - 33

Até hoje, ninguém ganhou a Mega da Virada sozinho.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega da Virada?

A probabilidade de acertar as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena varia de acordo com o tipo de aposta. Na aposta simples, a chance é de 1 em 50.063.860.

A probabilidade aumenta proporcionalmente à quantidade de números jogados. Em um jogo com 15 números, o maior possível, a chance de ganhar é de 1 em 10.003. O preço, porém, também aumenta: esta aposta custa R$ 22.522,50.