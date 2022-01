vigilia - youtube

Publicado 31/12/2021 23:56 | Atualizado 01/01/2022 00:55

Rio - A Santa Missa de Ano Novo, foi celebrada a partir das 22h30 pelo arcebispo do Rio, Cardeal Dom Orani Tempesta, e cocelebrada pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, Padre Omar Raposo, no Santuário, aos pés do Cristo Redentor. A cerimônia, que é uma tradição anual foi transmitida ao vivo pelo YouTube nos canais do Cristo e do Padre Omar. A missa foi encerrada, como de costume, poucos momentos antes da passagem de ano.