Publicado 12/01/2022 00:00

As chuvas no Estado já desalojaram cerca de 2 mil pessoas e mais 350 desabrigados. Quem mora em áreas de risco ou com complicações constantes caudadas pelas chuvas, fique atento aos comunicados da Defesa Civil. E todos devem ter atenção e evitar riscos.

Agora é decidido que presos beneficiados com visitas periódicas às famílias usem obrigatoriamente tornozeleiras eletrônicas. Agora, que um dos detentos que não retornou matou o filho, de 16 anos. Atitude tardia, lamentavelmente.