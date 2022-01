Alagamento em frente ao Penha Shopping, Rio de Janeiro - Reprodução / Redes sociais

Alagamento em frente ao Penha Shopping, Rio de JaneiroReprodução / Redes sociais

Publicado 12/01/2022 06:24 | Atualizado 12/01/2022 06:26

Rio - A cidade do Rio voltou à meia-noite desta quarta-feira (12) ao Estágio de Normalidade, após a diminuição no volume das chuvas que caíram a partir do fim da tarde de terça (11). O município chegou a entrar em Estágio de Mobilização, o terceiro na escala de quinto. O temporal causou estragos em diferentes partes da cidade.

Por conta da chuva, parte do muro do Cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, desabou. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver que jazigos ficaram destruídos e algumas ossadas espalhadas pela calçada. Quem passa pela Estrada do Cacuia, relata que há bastante lama na pista. Nos trens da Supervia, os ramais Santa Cruz, Saracuruna e Belford Roxo tiveram atrasos, e a estação São Francisco Xavier chegou a ser fechada.

Diversos bolsões d'água e alagamentos foram registrados pela cidade, como na Avenida Brasil, onde ocupou faixas da pista central e lateral, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas; Rua Vinte e Quatro de Maio, na altura da Rua Cônego Tobias, no Engenho Novo; Rua Boulevard 28 de Setembro, altura da Rua Felipe Camarão; e na Rua Antonio Braune, na Penha. A Defesa Civil do Rio acionou 17 sirenes em 11 comunidades.

Previsão de mais chuva nesta quarta-feira

O tempo permanecerá instável nesta quarta-feira (12), devido ao ventos em médios e altos níveis da atmosfera, junto com o calor e a umidade. A previsão é de céu nublado com pancadas de chuva isoladas, de moderada a forte, no período da tarde e da noite.