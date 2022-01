A prefeitura inaugurou um posto de testagem no Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, na Tijuca - Marcos Porto/Agência

Publicado 12/01/2022 07:45

Rio - O Rio bateu o recorde de casos de covid-19 registrados em 24 horas desde o início da pandemia. Na terça-feira (11), a Secretaria Municipal de Saúde registrou 9.135 novos casos - a cidade não batia marca dos 5 mil desde maio do ano passado. Além da explosão de casos de covid, associada ao avanço da variante Ômicron, o recorde se deve também ao aumento da oferta de testes disponíveis: prefeitura e governo do estado instalaram polos de testagem em diferentes pontos da cidade do Rio.

No dia 18 de setembro de 2021, o município do Rio bateu a marca de 12.031 mil casos, mas o número não tem relevante na conta, já que se tratou à época de um represamento de dados que entraram no sistema de uma só vez. O número de casos de terça-feira é maior do que os dias 7 de maio (6.117), e 16 de fevereiro (7.592), quando a campanha de vacinação ainda estava na primeira dose.

Nos últimos 15 dias, a taxa de testes positivos de covid-19 pulou de 5% para 44%, assim como os casos de síndrome gripal - quando não há certeza se é covid, ou influenza -, que também aumentaram.

Os casos graves de covid-19 também aumentaram, apesar de não terem crescido na mesma proporção. Atualmente, a rede pública municipal tem 181 internados por covid, e outros 56 pacientes na fila por vagas. A taxa de ocupação de leitos está em 43%.